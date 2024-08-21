Моди анонсировал, что в Киеве поделится перспективами окончания войны с РФ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.
Источник: "Радио Свобода", Reuters
Прямая речь Моди: "Я с нетерпением жду возможности ... поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине. Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе".
Детали: Моди вылетел в Польшу в среду и посетит Киев в пятницу, что станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину со времени установления дипломатических отношений более трех десятилетий назад.
По данным Reuters, визит в Киев многие индийские аналитики рассматривают как попытку "контролировать ущерб" от поездки в Москву, а также как стратегический акт балансировки в то время, когда Нью-Дели сблизился с Западом, в частности, с Вашингтоном.
Индийские дипломаты отрицают это и говорят, что связи Нью-Дели с Россией и Украиной не зависят друг от друга, а поездка основывается на взаимодействии между Нью-Дели и Киевом в различных сферах.
Предыстория:
- В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
- Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.