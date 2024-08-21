Моди анонсировал, что в Киеве поделится перспективами окончания войны с РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к "восстановлению мира" перед визитом в Украину и анонсировал, что поделится перспективами окончания войны с Россией.

Источник: "Радио Свобода", Reuters

Прямая речь Моди: "Я с нетерпением жду возможности ... поделиться перспективами мирного урегулирования конфликта в Украине. Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе".

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Детали: Моди вылетел в Польшу в среду и посетит Киев в пятницу, что станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину со времени установления дипломатических отношений более трех десятилетий назад.

По данным Reuters, визит в Киев многие индийские аналитики рассматривают как попытку "контролировать ущерб" от поездки в Москву, а также как стратегический акт балансировки в то время, когда Нью-Дели сблизился с Западом, в частности, с Вашингтоном.

Индийские дипломаты отрицают это и говорят, что связи Нью-Дели с Россией и Украиной не зависят друг от друга, а поездка основывается на взаимодействии между Нью-Дели и Киевом в различных сферах.

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