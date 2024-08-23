Російський Мінтранс заявив, що пором до Криму, який затонув після атаки, "тимчасово не працює"
П'ятниця, 23 серпня 2024, 12:15
Мінтранс Росії заявив, що Керченська поромна переправа після удару ЗСУ по порому "тимчасово не функціонує".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА новости" з посиланням на Мінтранс РФ
Дослівно видання: "Керченська поромна переправа тимчасово не працює – усувають наслідки атаки ЗСУ на порт "Кавказ"".
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Деталі: Також повідомляється, що з 17 осіб, врятованих з порома, четверо госпіталізовані. Ще одну людину шукають.
Передісторія:
- 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.
- Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.
- Співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони повідомили, що "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".
- 23 серпня у Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ 22 серпня.