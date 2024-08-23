Російський Мінтранс заявив, що пором до Криму, який затонув після атаки, "тимчасово не працює"

Пожежа у порту "Кавказ" після удару. Скриншот з відео з Telegram-каналів

Мінтранс Росії заявив, що Керченська поромна переправа після удару ЗСУ по порому "тимчасово не функціонує".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА новости" з посиланням на Мінтранс РФ

Дослівно видання: "Керченська поромна переправа тимчасово не працює – усувають наслідки атаки ЗСУ на порт "Кавказ"".

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Деталі: Також повідомляється, що з 17 осіб, врятованих з порома, четверо госпіталізовані. Ще одну людину шукають.

Передісторія: