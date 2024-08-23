Российский Минтранс заявил, что затонувший после атаки паром в Крым "временно не работает"

Пожар в порту "Кавказ" после удара. Скриншот из видео с Telegram-каналов

Минтранс России заявил, что Керченская паромная переправа после удара ВСУ по парому "временно не функционирует".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА новости" со ссылкой на Минтранс РФ

Дословно издание: "Керченская паромная переправа временно не работает – устраняют последствия атаки ВСУ на порт "Кавказ"".

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Детали: Также сообщается, что из 17 человек, спасенных с парома, четверо госпитализированы. Еще одного человека ищут.

Предыстория: