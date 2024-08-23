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Российский Минтранс заявил, что затонувший после атаки паром в Крым "временно не работает"

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 12:15
Российский Минтранс заявил, что затонувший после атаки паром в Крым временно не работает
Пожар в порту "Кавказ" после удара. Скриншот из видео с Telegram-каналов

Минтранс России заявил, что Керченская паромная переправа после удара ВСУ по парому "временно не функционирует".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА новости" со ссылкой на Минтранс РФ  

Дословно издание: "Керченская паромная переправа временно не работает – устраняют последствия атаки ВСУ на порт "Кавказ"".

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Детали: Также сообщается, что из 17 человек, спасенных с парома, четверо госпитализированы. Еще одного человека ищут.

Предыстория:

  • 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.
  • Позже оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный ВСУ в порту "Кавказ", затонул.
  • Собеседники "Украинской правды" в командовании Сил обороны сообщили, что "Конро Трейдер" поразила украинская ракета, вероятно – "Нептун".
  • 23 августа в Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ 22 августа.

РосcияКрымвойна
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