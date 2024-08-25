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Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 21:44
Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский в понедельник 26 августа собирает совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства, предателей, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.

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Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц, четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они не прятались и куда бы не побежали.

На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов: СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы, генеральный прокурор, представители разведки. Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и выводы сделать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука.

Зеленскийграница
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