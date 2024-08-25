Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы
Президент Владимир Зеленский в понедельник 26 августа собирает совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства, предателей, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.
Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц, четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они не прятались и куда бы не побежали.
На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов: СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы, генеральный прокурор, представители разведки. Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и выводы сделать".
Предыстория:
- Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
- В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука.