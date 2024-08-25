Зеленский собирает большое совещание по беглецам: Надо сделать выводы

Президент Владимир Зеленский в понедельник 26 августа собирает совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства, предателей, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности.

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Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц, четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они не прятались и куда бы не побежали.

На завтра я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов: СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, председатель Государственной пограничной службы, генеральный прокурор, представители разведки. Многие вещи надо завтра обсудить на этой встрече и выводы сделать".

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