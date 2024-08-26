На Дніпропетровщині лунали вибухи: є загиблий, одну людину врятували з-під завалів
Понеділок, 26 серпня 2024, 11:23
Росіяни вранці 26 серпня атакували Дніпропетровську область, наразі відомо про одного загиблого.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисака у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах… Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік".
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Деталі: Також, за словами голови ОВА, сталося кілька займань. Зокрема, горить дачний будинок.
Оновлено: Пізніше Лисак додав, що з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали живого чоловіка – йому надають необхідну меддопомогу.
За попередніми даними, у регіоні зруйновані 2 та пошкоджені близько 10 будинків і господарська споруда.
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Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.
- Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.