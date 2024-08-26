На Дніпропетровщині лунали вибухи: є загиблий, одну людину врятували з-під завалів

Росіяни вранці 26 серпня атакували Дніпропетровську область, наразі відомо про одного загиблого.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисака у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах… Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік".

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Деталі: Також, за словами голови ОВА, сталося кілька займань. Зокрема, горить дачний будинок.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 26 серпня Фото ДСНС

Оновлено: Пізніше Лисак додав, що з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали живого чоловіка – йому надають необхідну меддопомогу.

Рятувальна операція Фото ДСНС

За попередніми даними, у регіоні зруйновані 2 та пошкоджені близько 10 будинків і господарська споруда.

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Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 26 серпня Фото ДСНС

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