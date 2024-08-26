На Днепропетровщине раздавались взрывы: есть погибший, одного человека спасли из-под завалов
Понедельник, 26 августа 2024, 11:23
Россияне утром 26 августа атаковали Днепропетровскую область, сейчас известно об одном погибшем.
Источник: глава ОВА Сергей Лысака в Telegram
Прямая речь Лысака: "Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах... Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина".
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Детали: Также, по словам главы ОВА, произошло несколько возгораний. В частности, горит дачный дом.
Обновлено: Позже Лысак добавил, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали живого мужчину – ему оказывают необходимую медпомощь.
По предварительным данным, в регионе разрушены 2 и повреждены около 10 и домов и хозяйственная постройка.
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Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
- Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.