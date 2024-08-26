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На Днепропетровщине раздавались взрывы: есть погибший, одного человека спасли из-под завалов

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 11:23
На Днепропетровщине раздавались взрывы: есть погибший, одного человека спасли из-под завалов
Последствия российского удара по Днепропетровской области 26 августа. Фото ГСЧС

Россияне утром 26 августа атаковали Днепропетровскую область, сейчас известно об одном погибшем.

Источник: глава ОВА Сергей Лысака в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах... Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, произошло несколько возгораний. В частности, горит дачный дом. 

 
Последствия российского удара по Днепропетровской области 26 августа
Фото ГСЧС

Обновлено: Позже Лысак добавил, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали живого мужчину – ему оказывают необходимую медпомощь.

 
Спасательная операция
Фото ГСЧС

По предварительным данным, в регионе разрушены 2 и повреждены около 10 и домов и хозяйственная постройка.  

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Последствия российского удара по Днепропетровской области 26 августа
Фото ГСЧС

Предыстория:

Днепропетровская областьракетный ударжертвы
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