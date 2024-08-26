На Днепропетровщине раздавались взрывы: есть погибший, одного человека спасли из-под завалов

Россияне утром 26 августа атаковали Днепропетровскую область, сейчас известно об одном погибшем.

Источник: глава ОВА Сергей Лысака в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах... Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, произошло несколько возгораний. В частности, горит дачный дом.

Последствия российского удара по Днепропетровской области 26 августа Фото ГСЧС

Обновлено: Позже Лысак добавил, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали живого мужчину – ему оказывают необходимую медпомощь.

Спасательная операция Фото ГСЧС

По предварительным данным, в регионе разрушены 2 и повреждены около 10 и домов и хозяйственная постройка.

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Последствия российского удара по Днепропетровской области 26 августа Фото ГСЧС

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