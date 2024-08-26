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Россия атаковала энергетику Украины: запустила более 100 ракет и около 100 "Шахедов" – Зеленский

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 12:55
Россия атаковала энергетику Украины: запустила более 100 ракет и около 100 Шахедов – Зеленский
Последствия российских ударов по Одесской области 26 августа. Фото ГСЧС

Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь".

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Детали: По словам президента, есть много повреждений в энергетике. В то же время он подчеркнул, что везде уже идут восстановительные работы – ремонтные бригады будут работать круглосуточно и электричество жителям вернут.

"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но также понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор", – подчеркнул президент.

Он добавил, что "каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны", чтобы прекратить войну и сделать это справедливо.

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"Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – подытожил Зеленский.

Предыстория:

Зеленскийракетный ударШахедэнергетика
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