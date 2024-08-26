Россия атаковала энергетику Украины: запустила более 100 ракет и около 100 "Шахедов" – Зеленский
Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "Шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь".
Детали: По словам президента, есть много повреждений в энергетике. В то же время он подчеркнул, что везде уже идут восстановительные работы – ремонтные бригады будут работать круглосуточно и электричество жителям вернут.
"Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но также понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор", – подчеркнул президент.
Он добавил, что "каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны", чтобы прекратить войну и сделать это справедливо.
"Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
- В результате атаки в разных областях погибли 5 человек, по меньшей мере 17 получили ранения, среди них – дети.