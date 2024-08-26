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Очільник Житомирської ОВА запевняє, що кордон із Білоруссю в області "зашито повністю"

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 14:12

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко оцінює як "дуже малу" ймовірність наступу ворога через Житомирську область, оскільки кордон добре захищений, зокрема фортифікаціями, і дуже сильно замінований.

Джерело: Бунечко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Кордон із Республікою Білорусь на Житомирщині зашитий повністю!

Наші фортифікаційні споруди повністю готові, і у разі, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога".

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Деталі: За словами очільника області, фортифікаційні роботи завершено на 99%: "десь будівельники виправляють свої "помарки", десь ми проводимо експертизу, щоб переконатися в якості, десь треба підписати акти виконаних робіт і повністю розрахуватися".

Чому це важливо:  Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами на догоду Кремлю. У Державній прикордонній службі України неодноразово спростовували його слова

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.
  • Ввечері 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.
  • Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.
  • У ДПСУ повідомили, що ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано.

фортифікаціїЖитомирщина
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