Очільник Житомирської ОВА запевняє, що кордон із Білоруссю в області "зашито повністю"

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко оцінює як "дуже малу" ймовірність наступу ворога через Житомирську область, оскільки кордон добре захищений, зокрема фортифікаціями, і дуже сильно замінований.



Джерело: Бунечко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Кордон із Республікою Білорусь на Житомирщині зашитий повністю!

Наші фортифікаційні споруди повністю готові, і у разі, якщо хтось захоче зайти з північного кордону, то наші взводні, ротні опорні пункти, смуги перешкод готові зустріти ворога".

Реклама:

Деталі: За словами очільника області, фортифікаційні роботи завершено на 99%: "десь будівельники виправляють свої "помарки", десь ми проводимо експертизу, щоб переконатися в якості, десь треба підписати акти виконаних робіт і повністю розрахуватися".

Чому це важливо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами на догоду Кремлю. У Державній прикордонній службі України неодноразово спростовували його слова.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ