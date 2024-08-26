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Глава Житомирской ОГА уверяет, что граница с Беларусью в области "зашита полностью"

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 14:12

Председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко оценивает как "очень малую" вероятность наступления врага через Житомирскую область, поскольку граница хорошо защищена, в частности фортификациями, и очень сильно заминирована.

Источник: Бунечко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Граница с Республикой Беларусь на Житомирщине зашита полностью!

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Наши фортификационные сооружения полностью готовы, и в случае, если кто-то захочет зайти с северной границы, то наши взводные, ротные опорные пункты, полосы препятствий готовы встретить врага".

Детали: По словам главы области, фортификационные работы завершены на 99%: "где-то строители исправляют свои "помарки", где-то мы проводим экспертизу, чтобы убедиться в качестве, где-то надо подписать акты выполненных работ и полностью рассчитаться".

Почему это важно: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями в угоду Кремлю. В Государственной пограничной службе Украины неоднократно опровергали его слова.

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Предыстория:

  • 18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии из-за того, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.
  • Вечером 25 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.
  • Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что группировка белорусских войск на границе с Украиной составляет около 1100 человек и не несет угрозы.
  • В ГПСУ сообщили, что ситуация у границы с Беларусью по состоянию на 26 августа остается неизменной и контролируемой, переброска военных сил и техники не зафиксирована.

фортификацииЖитомирская область
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