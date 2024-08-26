На Київщині через російську атаку постраждали 4 людини, серед них дитина

У результаті російської атаки 26 серпня в Київській області постраждало четверо людей, серед них дитина.

Джерело: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова: "Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина".

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фото: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко

Деталі: За його словами, руйнування зафіксовано в усіх семи районах області, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

фото: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко

Що передувало: