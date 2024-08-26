На Київщині через російську атаку постраждали 4 людини, серед них дитина
Понеділок, 26 серпня 2024, 17:17
У результаті російської атаки 26 серпня в Київській області постраждало четверо людей, серед них дитина.
Джерело: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова: "Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина".
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Деталі: За його словами, руйнування зафіксовано в усіх семи районах області, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.
Що передувало:
- У Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки БпЛА, внаслідок цього повністю згорів автомобіль, водій зазнав поранення.
- Київська обласна військово адміністрація попереджала, що в області протиповітряна оборона працює по російських дронах, мешканців просять залишатися в укритті.
- В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня йшло полювання на ворожі дрони-камікадзе..
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".