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На Київщині через російську атаку постраждали 4 людини, серед них дитина

Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 17:17
На Київщині через російську атаку постраждали 4 людини, серед них дитина
ФОТО: КЕРІВНИК КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РУСЛАН КРАВЧЕНКО

У результаті російської атаки 26 серпня в Київській області постраждало четверо людей, серед них дитина.

Джерело: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова: "Внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед яких одна дитина".

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фото: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко

Деталі: За його словами, руйнування зафіксовано в усіх семи районах області, зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

 
фото: керівник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко

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