На Киевщине из-за российской атаки пострадали 4 человека, среди них ребенок
Понедельник, 26 августа 2024, 17:17
В результате российской атаки 26 августа в Киевской области пострадали четыре человека, среди них ребенок.
Источник: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь: "В результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок".
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Детали: По его словам, разрушения зафиксированы во всех семи районах области, зафиксировано повреждение энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.
Что предшествовало:
- В Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА, в результате этого полностью сгорел автомобиль, водитель получил ранения.
- Ранее Киевская областная военная администрация предупреждала, что в области противовоздушная оборона работает по российским дронам, жителей просят оставаться в укрытии.
- В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа шла охота на вражеские дроны-камикадзе.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".