На Киевщине из-за российской атаки пострадали 4 человека, среди них ребенок

В результате российской атаки 26 августа в Киевской области пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Источник: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: "В результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок".

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фото: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко

Детали: По его словам, разрушения зафиксированы во всех семи районах области, зафиксировано повреждение энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

фото: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко

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