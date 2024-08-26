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На Киевщине из-за российской атаки пострадали 4 человека, среди них ребенок

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 17:17
На Киевщине из-за российской атаки пострадали 4 человека, среди них ребенок
ФОТО: РУКОВОДИТЕЛЬ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РУСЛАН КРАВЧЕНКО

В результате российской атаки 26 августа в Киевской области пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Источник: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: "В результате атаки пострадали 4 человека, среди которых один ребенок".

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фото: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко

Детали: По его словам, разрушения зафиксированы во всех семи районах области, зафиксировано повреждение энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

 
фото: руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко

Что предшествовало:

Киевская область
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