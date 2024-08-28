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У Кривому Розі оголосили жалобу після удару по готелю

Роман ПетренкоСереда, 28 серпня 2024, 09:21
У Кривому Розі оголосили жалобу після удару по готелю
Фото: Getty Images

28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Рано вранці в середу пошукові роботи були завершені. Загалом атака забрала життя 4 людей.

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Окрім того, ворог з вечора до ранку атакував Нікопольський район.

Застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з БпЛА.

Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб, знищена господарська споруда.

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Передісторія:

Кривий Рігракетний удар
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