У Кривому Розі оголосили жалобу після удару по готелю
Середа, 28 серпня 2024, 09:21
28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Рано вранці в середу пошукові роботи були завершені. Загалом атака забрала життя 4 людей.
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Окрім того, ворог з вечора до ранку атакував Нікопольський район.
Застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з БпЛА.
Пошкоджені інфраструктура, нежитлова будівля і спортклуб, знищена господарська споруда.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі росіяни поцілили балістикою по готелю, є загиблі та потерпілі.
- На ранок 27 серпня було відомо про двох загиблих, п’ятеро поранених та ще двох, які вважаються зниклими безвісти.
- Згодом кількість жертв збільшилась до трьох осіб.