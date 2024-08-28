В Кривом Роге объявили траур после удара по гостинице

28 августа в Кривом Роге Днепропетровской области объявили день траура после российского удара, где погибли четыре человека.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Рано утром в среду поисковые работы были завершены. В общем атака унесла жизни 4 человек.

Реклама:

Кроме того, враг с вечера до утра атаковал Никопольский район.

Применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Бил дронами-камикадзе и сбросил снаряд с БпЛА.

Повреждены инфраструктура, нежилое здание и спортклуб, уничтожена хозяйственная постройка.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: