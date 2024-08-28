В Кривом Роге объявили траур после удара по гостинице
Среда, 28 августа 2024, 09:21
28 августа в Кривом Роге Днепропетровской области объявили день траура после российского удара, где погибли четыре человека.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: Рано утром в среду поисковые работы были завершены. В общем атака унесла жизни 4 человек.
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Кроме того, враг с вечера до утра атаковал Никопольский район.
Применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Бил дронами-камикадзе и сбросил снаряд с БпЛА.
Повреждены инфраструктура, нежилое здание и спортклуб, уничтожена хозяйственная постройка.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.
- На утро 27 августа было известно о двух погибших, пятеро раненых и еще двое, которые считаются пропавшими без вести.
- Впоследствии количество жертв увеличилось до трех человек.