Дрони подолали 1,5 тисячі км: Генштаб підтвердив ураження 2 нафтобаз та складу боєприпасів в РФ

Нафтобаза "Зеніт", що в Кіровській області РФ, розташована за 1500 км від кордону України. Скриншот з google.maps

У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах на території Росії – уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння".

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Деталі: Повідомляється, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ", – повідомили у Генштабі.

Деталі: Інформація про наслідки ураження наразі уточнюється.

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Чому це важливо: Нафтобаза "Зеніт", що в Кіровській області РФ, розташована за 1500 км від кордону України.

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