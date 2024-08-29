Дроны преодолели 1,5 тысячи км: Генштаб подтвердил поражение 2 нефтебаз и склада боеприпасов в РФ
В ночь на 28 августа Силы обороны нанесли удары по трем объектам на территории России – поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях, а также полевой артиллерийский склад группировки российских войск в Воронежской области.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания".
Детали: Сообщается, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ", – сообщили в Генштабе.
Детали: Информация о последствиях поражения уточняется.
Почему это важно: Нефтебаза "Зенит", что в Кировской области РФ, расположена в 1500 км от границы Украины.
Предыстория:
- Ранее российские Telegram-каналы и российские власти сообщили, что в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ после громких взрывов возникли пожары на двух нефтебазах. По предварительной информации, горел комбинат "Атлас" Росрезерва. Тремя неделями ранее (3 августа) склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" в Ростовской области РФ поразили с помощью дронов бойцы ГУР МОУ.
- В ночь на 28 августа в Россошанском районе Воронежской области РФ после атаки беспилотника возник пожар вблизи взрывоопасных объектов. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из двух населенных пунктов.
- Источники УП в ГУР сообщали, что нефтебазу в Ростовской области РФ поразили в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства.