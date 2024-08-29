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Дроны преодолели 1,5 тысячи км: Генштаб подтвердил поражение 2 нефтебаз и склада боеприпасов в РФ

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 08:26
Дроны преодолели 1,5 тысячи км: Генштаб подтвердил поражение 2 нефтебаз и склада боеприпасов в РФ
Нефтебаза "Зенит", что в Кировской области РФ, расположена в 1500 км от границы Украины. Скриншот с google.maps

В ночь на 28 августа Силы обороны нанесли удары по трем объектам на территории России – поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях, а также полевой артиллерийский склад группировки российских войск в Воронежской области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания".

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Детали: Сообщается, что задачу выполнили подразделения Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ", – сообщили в Генштабе.

Детали: Информация о последствиях поражения уточняется.

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Почему это важно: Нефтебаза "Зенит", что в Кировской области РФ, расположена в 1500 км от границы Украины.

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