Нардеп Дмитрук объявлен в розыск

Подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Украины Артема Дмитрука объявили в розыск.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, Государственное бюро расследований

Дословно ОГП: "Прокурорами Офиса генпрокурора инициировано объявление в розыск (в том числе международного и межгосударственного) народного депутата Украины, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя".

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Детали: Согласно обстоятельствам дела, речь идет о Дмитруке, который недавно незаконно пересек границу и покинул пределы Украины.

Также отмечается, что прокуроры внесли в Печерский районный суд Киева ходатайство, подписанное генпрокурором Андреем Костиным, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований уточняет эпизоды, которые вменяют нардепу.

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По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Таким образом Дмитрука подозревают:

- в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

- похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

- умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

- грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Что предшествовало: Народного депутата Украины вызвали на допрос к следователю, однако в установленное время он не явился и не сообщил причину неявки.

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