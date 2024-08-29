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Нардеп Дмитрук объявлен в розыск

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 12:02
Нардеп Дмитрук объявлен в розыск
Артем Дмитрук. фото из Facebook нардепа

Подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Украины Артема Дмитрука объявили в розыск.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, Государственное бюро расследований

Дословно ОГП: "Прокурорами Офиса генпрокурора инициировано объявление в розыск (в том числе международного и межгосударственного) народного депутата Украины, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя".

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Детали: Согласно обстоятельствам дела, речь идет о Дмитруке, который недавно незаконно пересек границу и покинул пределы Украины.

Также отмечается, что прокуроры внесли в Печерский районный суд Киева ходатайство, подписанное генпрокурором Андреем Костиным, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное бюро расследований уточняет эпизоды, которые вменяют нардепу.

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По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Таким образом Дмитрука подозревают:

- в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

- похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

- умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

- грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Что предшествовало: Народного депутата Украины вызвали на допрос к следователю, однако в установленное время он не явился и не сообщил причину неявки.

Предыстория:

  • В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
  • В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений".

Верховная РадаОфис генпрокурораГБР
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