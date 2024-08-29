Суд дав добро на арешт нардепа Дмитрука, який втік за кордон

Суд заочно обрав підозрюваному в нападах народному депутату Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді арешту без права застави.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, УП

Деталі: Повідомляється, що в четвер 29 серпня слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання генерального прокурора та обрав народному депутату України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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В ОГП пояснюють, що ухвалу слідчого судді та відповідну постанову про оголошення Дмитрука у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, яка має організувати внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції.

Що передувало: 29 серпня стало відомо, що Дмитрука оголосили в розшук. За даними "Української правди", наразі – в державний розшук.

При цьому ініційовано оголошення в міжнародний розшук.

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