Суд дав добро на арешт нардепа Дмитрука, який втік за кордон
Суд заочно обрав підозрюваному в нападах народному депутату Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді арешту без права застави.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, УП
Деталі: Повідомляється, що в четвер 29 серпня слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання генерального прокурора та обрав народному депутату України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
В ОГП пояснюють, що ухвалу слідчого судді та відповідну постанову про оголошення Дмитрука у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, яка має організувати внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, "виставлення т.з. червоного оповіщення" та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції.
Що передувало: 29 серпня стало відомо, що Дмитрука оголосили в розшук. За даними "Української правди", наразі – в державний розшук.
При цьому ініційовано оголошення в міжнародний розшук.
Передісторія:
- У неділю 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання".