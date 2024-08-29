Суд дал добро на арест нардепа Дмитрука, который сбежал за границу
Суд заочно избрал подозреваемому в нападениях народному депутату Артему Дмитруку меру пресечения в виде ареста без права залога.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, УП
Детали: Сообщается, что в четверг 29 августа следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство генерального прокурора и избрал народному депутату Украины меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
В ОГП объясняют, что постановление следственного судьи и соответствующее постановление об объявлении Дмитрука в розыск будет направлено в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, которая должна организовать внесение информации о международном розыске в учеты Генерального секретариата Интерпола, "выставление т.н. красного оповещения" и инициирование задержания подозреваемого за пределами Украины с целью дальнейшей экстрадиции.
Что предшествовало: 29 августа стало известно, что Дмитрука объявили в розыск. По данным "Украинской правды", на данный момент - в государственный розыск.
При этом инициировано объявление в международный розыск.
Предыстория:
- В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
- В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
- Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений".