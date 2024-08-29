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Суд дал добро на арест нардепа Дмитрука, который сбежал за границу

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 22:01
Суд дал добро на арест нардепа Дмитрука, который сбежал за границу
Артем Дмитрук. фото 048.ua

Суд заочно избрал подозреваемому в нападениях народному депутату Артему Дмитруку меру пресечения в виде ареста без права залога.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, УП

Детали: Сообщается, что в четверг 29 августа следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство генерального прокурора и избрал народному депутату Украины меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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В ОГП объясняют, что постановление следственного судьи и соответствующее постановление об объявлении Дмитрука в розыск будет направлено в Департамент международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, которая должна организовать внесение информации о международном розыске в учеты Генерального секретариата Интерпола, "выставление т.н. красного оповещения" и инициирование задержания подозреваемого за пределами Украины с целью дальнейшей экстрадиции.

Что предшествовало: 29 августа стало известно, что Дмитрука объявили в розыск. По данным "Украинской правды", на данный момент - в государственный розыск.

При этом инициировано объявление в международный розыск.

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Предыстория:

  • В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
  • В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений".

Верховная РадаОфис генпрокурора
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