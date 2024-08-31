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Зеленський про Курщину: Продовжуємо поповнювати обмінний фонд

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 20:43
Зеленський про Курщину: Продовжуємо поповнювати обмінний фонд
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ Україна продовжує поповнювати свій обмінний фонд та витискає війну на російську територію.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні говорив з головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 2 сотні боїв щодобово по всьому фронту.

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Найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари.

Ми обговорювали також із головкомом деталі наших наступальних операцій, активних дій в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію".

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ЗеленськийКурська область полоненівійна
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