Зеленський про Курщину: Продовжуємо поповнювати обмінний фонд

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ Україна продовжує поповнювати свій обмінний фонд та витискає війну на російську територію.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні говорив з головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 2 сотні боїв щодобово по всьому фронту.

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Найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари.

Ми обговорювали також із головкомом деталі наших наступальних операцій, активних дій в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію".

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