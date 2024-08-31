Зеленський про Курщину: Продовжуємо поповнювати обмінний фонд
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області РФ Україна продовжує поповнювати свій обмінний фонд та витискає війну на російську територію.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні говорив з головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 2 сотні боїв щодобово по всьому фронту.
Найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари.
Ми обговорювали також із головкомом деталі наших наступальних операцій, активних дій в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію".
Передісторія:
- Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.
- 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.
- 30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки доповів, що українські військові за добу просунулися на окремих напрямках у Курській області РФ до двох кілометрів та взяли під контроль 5 квадратних кілометрів ворожої території.
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