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Зеленский о Курщине: Продолжаем пополнять обменный фонд

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 20:43
Зеленский о Курщине: Продолжаем пополнять обменный фонд
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области РФ Украина продолжает пополнять свой обменный фонд и вытесняет войну на российскую территорию.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня говорил с главкомом. Покровское направление – больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти 2 сотни боев ежесуточно по всему фронту.

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Самое важное сейчас нанести оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары.

Мы обсуждали также с главкомом детали наших наступательных операций, активных действий в Курской области. Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию".

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ЗеленскийКурская область пленныевойна
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