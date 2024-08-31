Зеленский о Курщине: Продолжаем пополнять обменный фонд
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области РФ Украина продолжает пополнять свой обменный фонд и вытесняет войну на российскую территорию.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня говорил с главкомом. Покровское направление – больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти 2 сотни боев ежесуточно по всему фронту.
Самое важное сейчас нанести оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары.
Мы обсуждали также с главкомом детали наших наступательных операций, активных действий в Курской области. Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию".
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 30 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки доложил, что украинские военные за сутки продвинулись на отдельных направлениях в Курской области РФ до двух километров и взяли под контроль 5 квадратных километров вражеской территории.
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
"Хоть ютуб нам включите". Репортаж УП из Суджи и ее пригорода через две недели после наступления Сил обороны