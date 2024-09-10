Bihus.Info: Родина нардепа з антикорупційного комітету витратила на авто і нерухомість більше 1 млн доларів

Родина народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Романа Іванісова за період його депутатства купила декілька коштовних автомобілів і дорогих об’єктів нерухомості.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Розслідувачі вказують, що на момент парламентських виборів у 2019 році Іванісов декларував "дуже скромні активи і ще більш скромні заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно мільйон доларів".

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З початку 2020-го року його дружина Марина Іванісова почала їх витрачати. Для прикладу, в лютому і квітні 2020-го вона придбала одразу два нових преміальних автомобіля Mercedes – GLE350 та GLS400, витративши за тодішнім курсом близько 200 тисяч доларів.

"В той же період жінка інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК "Manhattan city" поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді мала б обійтися Марині Іванісовій ще в приблизно 320 тисяч доларів. В наступному, 2021-му, Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за 90 тисяч доларів", - йдеться у розслідуванні.

Всього в перші пів року 2020 року Іванісова витратила на нерухомість і авто левову частку своїх заощаджень – понад пів мільйона доларів. У 2021 році дружина купує ще один автомобіль Volkswagen Multivan вартістю 90 тисяч доларів, тим самим продовжуючи витрачати заощадження.

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Восени 2022-го нардеп інвестував понад 12 мільйонів гривень (більше 330 тисяч доларів за тодішнім курсом) в ще дві квартири в Києві. В декларації Іванісова вказано, що ці кошти – подарунок від матері.

"Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП в Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і "заощадженнями бабусі", - йдеться у тексті.

В 2023-му родина Іванісова також продовжила купувати нерухомість: дружина нардепа придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще будують, в котеджному містечку "Ariel Village", що поблизу Києва в с. Романків.

"Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 мільйонів гривень, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше 3 мільйонів гривень. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали", - сказано у тексті.

Сам народний депутат своїх коментарів щодо вартісних покупок не надав.

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