Bihus.Info: Семья нардепа из антикоррупционного комитета потратила на авто и недвижимость более 1 млн дол.

Семья народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Романа Иванисова за период его депутатства купила несколько ценных автомобилей и дорогих объектов недвижимости.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Расследователи указывают, что на момент парламентских выборов в 2019 году Иванисов декларировал "очень скромные активы и еще более скромные заработки, но при этом указывал огромные суммы сбережений в наличности, всего на ориентировочно миллион долларов".

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С начала 2020-го года его жена Марина Иванисова начала их тратить. Например, в феврале и апреле 2020-го она приобрела сразу два новых премиальных автомобиля Mercedes - GLE350 и GLS400, потратив по тогдашнему курсу около 200 тысяч долларов.

"В тот же период женщина инвестировала в сразу две квартиры, три паркоместа и три веломеста в ЖК "Manhattan city" вблизи центрального киевского вокзала. Недвижимость тогда должна была бы обойтись Марине Иванисовой еще в примерно 320 тысяч долларов. В следующем, 2021-м, Марина Иванисова приобрела также новый Volkswagen Multivan за 90 тысяч долларов", - говорится в расследовании.

Всего в первые полгода 2020 года Иванисова потратила на недвижимость и авто львиную долю своих сбережений - более полумиллиона долларов. В 2021 году жена покупает еще один автомобиль Volkswagen Multivan стоимостью 90 тысяч долларов, тем самым продолжая тратить сбережения.

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Осенью 2022-го нардеп инвестировал более 12 миллионов гривен (более 330 тысяч долларов по тогдашнему курсу) в еще две квартиры в Киеве. В декларации Иванисова указано, что эти средства - подарок от матери.

"Согласно его декларации, эти деньги принадлежали его матери Ирине Иванисовой. Женщине 66 лет и она зарегистрирована как ФЛП в Бердянске. Значительную сумму заработанных средств Иванисова объяснила журналистам тем, что всю жизнь работает предпринимателем и "сбережениями бабушки", - говорится в тексте.

В 2023-м семья Иванисова также продолжила покупать недвижимость: жена нардепа приобрела сразу три земельных участка и коттедж, который еще строят, в коттеджном городке "Ariel Village", что под Киевом в с. Романков.

"Несмотря на то, что на момент совершения этой сделки застройщик продавал здесь дома за минимум 30 миллионов гривен, земля и дом Марине Иванисовой, по декларации, обошлись якобы в чуть более 3 миллионов гривен. Этот факт женщина объяснила журналистам тем, что купила за ту стоимость, за которую продавали", - сказано в тексте.

Сам народный депутат своих комментариев относительно стоимостных покупок не предоставил.

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