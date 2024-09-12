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Радник прем'єра Індії розповість Путіну про закриту зустріч Моді і Зеленського

Олександр ШумілінЧетвер, 12 вересня 2024, 15:22
Радник прем'єра Індії розповість Путіну про закриту зустріч Моді і Зеленського
Фото: Getty Images

Радник індійського прем'єра з національної безпеки Аджіт Кумар Довал пообіцяв розповісти правителю РФ Володимиру Путіну про закриту зустріч Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Довала на зустрічі з Путіним

Пряма мова: "Як сказав прем'єр-міністр вам під час телефонної розмови, він готовий розповісти про його візит в Україну і про його зустріч із Зеленським. Він хотів, щоб я приїхав особисто і розповів вам про минулі переговори".

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Деталі: Довал додав, що Моді спілкувався із Зеленським у закритому форматі. "Лише два лідери були присутні. Я був із прем'єр-міністром і був свідком цієї розмови", - додав радник Моді.

Передісторія:

  • 27 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді поспілкувався телефоном із правителем Росії Володимиром Путіним і розповів йому свої враження про нещодавній візит в Україну. 
  • 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
  • Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.
  • Видання Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Володимиром Путіним. 

ІндіяРосія
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