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Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Александр ШумилинЧетверг, 12 сентября 2024, 15:22
Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского
Фото: Getty Images

Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал пообещал рассказать правителю РФ Владимиру Путину о закрытой встрече Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Довала на встрече с Путиным

Прямая речь: "Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите в Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах".

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Детали: Довал добавил, что Моди общался с Зеленским в закрытом формате. "Только два лидера присутствовали. Я был с премьер-министром и был свидетелем этого разговора", - добавил советник Моди.

Предыстория:

  • 27 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщался по телефону с правителем России Владимиром Путиным и рассказал ему свои впечатления о недавнем визите в Украину. 
  • 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
  • Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.
  • Издание Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.

ИндияРосcия
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