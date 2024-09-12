Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал пообещал рассказать правителю РФ Владимиру Путину о закрытой встрече Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Довала на встрече с Путиным

Прямая речь: "Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать о его визите в Украину и о его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах".

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Детали: Довал добавил, что Моди общался с Зеленским в закрытом формате. "Только два лидера присутствовали. Я был с премьер-министром и был свидетелем этого разговора", - добавил советник Моди.

Предыстория: