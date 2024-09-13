Вбивство Фаріон: захист вимагатиме для підозрюваного довічного ув'язнення
У справі про вбивство мовознавиці і політикині Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на перекваліфікації обвинувачення, а саме – на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.
Джерело: адвокатка Наталія Романик на пресконференції у Львові 13 вересня, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Своїм завданням я бачу перекваліфікацію (статті обвинувачення) на частину другу. Станом на сьогодні його (Вʼячеслава Зінченка) підозрюють у вчиненні умисного убивства, тобто за частиною першою ст.115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію "довічне позбавлення волі".
Деталі: Романик зазначила, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави.
Вона вважає, що затриманий з високою вірогідністю дійсно винен у вбивстві Ірини Фаріон.
За словами адвокатки, поліція працює над справою "майже цілодобово", проведено багато слідчих дій: допитів, слідчих експериментів тощо.
Романик також наголосила, що в разі визнання підозрюваного неосудним захист вимагатиме повторної психіатричної експертизи.
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Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.