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Вбивство Фаріон: захист вимагатиме для підозрюваного довічного ув'язнення

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 вересня 2024, 16:41
Вбивство Фаріон: захист вимагатиме для підозрюваного довічного ув'язнення
Наталія Романик. фото "Укрінформу"

У справі про вбивство мовознавиці і політикині Ірини Фаріон захист потерпілої сторони наполягатиме на перекваліфікації обвинувачення, а саме – на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.

Джерело: адвокатка Наталія Романик на пресконференції у Львові 13 вересня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Своїм завданням я бачу перекваліфікацію (статті обвинувачення) на частину другу. Станом на сьогодні його (Вʼячеслава Зінченка) підозрюють у вчиненні умисного убивства, тобто за частиною першою ст.115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію "довічне позбавлення волі".

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Деталі: Романик зазначила, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави.

Вона вважає, що затриманий з високою вірогідністю дійсно винен у вбивстві Ірини Фаріон.

За словами адвокатки, поліція працює над справою "майже цілодобово", проведено багато слідчих дій: допитів, слідчих експериментів тощо.

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Романик також наголосила, що в разі визнання підозрюваного неосудним захист вимагатиме повторної психіатричної експертизи.

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Передісторія:

Фаріонвбивство
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