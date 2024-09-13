Убийство Фарион: защита будет требовать для подозреваемого пожизненного заключения
В деле об убийстве языковеда и политика Ирины Фарион защита потерпевшей стороны будет настаивать на переквалификации обвинения, а именно - на замене части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, которая предусматривает возможность пожизненного заключения.
Источник: адвокат Наталья Романик на пресс-конференции во Львове 13 сентября, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Своей задачей я вижу переквалификацию (статьи обвинения) на часть вторую. На сегодня его (Вячеслава Зинченко) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть по части первой ст.115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая предусматривает санкцию "пожизненное лишение свободы".
Детали: Романик отметила, что ей стали известны факты, свидетельствующие о том, что для переквалификации статьи есть веские основания.
Она считает, что задержанный с высокой вероятностью действительно виновен в убийстве Ирины Фарион.
По словам адвоката, полиция работает над делом "почти круглосуточно", проведено много следственных действий: допросов, следственных экспериментов и тому подобное.
Романик также отметила, что в случае признания подозреваемого невменяемым защита будет требовать повторной психиатрической экспертизы.
Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова
Предыстория:
- Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.