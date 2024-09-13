Убийство Фарион: защита будет требовать для подозреваемого пожизненного заключения

В деле об убийстве языковеда и политика Ирины Фарион защита потерпевшей стороны будет настаивать на переквалификации обвинения, а именно - на замене части первой статьи об умышленном убийстве на вторую, которая предусматривает возможность пожизненного заключения.

Источник: адвокат Наталья Романик на пресс-конференции во Львове 13 сентября, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Своей задачей я вижу переквалификацию (статьи обвинения) на часть вторую. На сегодня его (Вячеслава Зинченко) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть по части первой ст.115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая предусматривает санкцию "пожизненное лишение свободы".

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Детали: Романик отметила, что ей стали известны факты, свидетельствующие о том, что для переквалификации статьи есть веские основания.

Она считает, что задержанный с высокой вероятностью действительно виновен в убийстве Ирины Фарион.

По словам адвоката, полиция работает над делом "почти круглосуточно", проведено много следственных действий: допросов, следственных экспериментов и тому подобное.

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Романик также отметила, что в случае признания подозреваемого невменяемым защита будет требовать повторной психиатрической экспертизы.

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