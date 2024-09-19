Нардеп Дмитрук розповів, як тікав з України "з портфельчиком", бо боявся, що його ліквідують
Оголошений в розшук нардеп-втікач Артем Дмитрук розповів на каналі одеського юриста Тараса Никифорчука, як йому вдалося полишити Україну та заявив, що втік через те, що його хотіли "ліквідувати".
Джерело: Дмитрук в інтерв′ю адвокату
Пряма мова Дмитрука: "Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав".
Деталі: За його словами, він прийняв рішення втекти 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП.
Він повідомив, що спочатку до Молдови відправив свою сім′ю. А 23 серпня сам виїхав з Києва до Одеської області, у чому Дмитруку сприяв водій його товариша.
Нардеп розповів, що з Одеської області пішов у сторону Молдови, де 24 серпня дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску "Паланка". "Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - сказав він.
"Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов′язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", - повідомив Дмитрук.
Нардеп не повідомив, як саме він перетнув український кордон, і хто йому у цьому допомагав.
Він заявив, що виїхав з України "тимчасово і вимушено", а також сказав, що його права і повноваження не повинні були обмежувати у період воєнного чи надзвичайного стану відповідно до закону "Про статус народного депутата".
Передісторія:
- 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання".
- 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.
- 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.