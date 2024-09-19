Нардеп Дмитрук розповів, як тікав з України "з портфельчиком", бо боявся, що його ліквідують

Оголошений в розшук нардеп-втікач Артем Дмитрук розповів на каналі одеського юриста Тараса Никифорчука, як йому вдалося полишити Україну та заявив, що втік через те, що його хотіли "ліквідувати".

Джерело: Дмитрук в інтерв′ю адвокату

Пряма мова Дмитрука: "Була вже пікова ситуація, коли переслідування за мною та моєю сім′єю набрало максимальні оберти, мене просто хотіли ліквідувати, вказівка була дана з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України, і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі. Це було все абсолютно незаконним… Я це бачив та знав".

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Деталі: За його словами, він прийняв рішення втекти 20 серпня, коли парламент приймав закон про заборону УПЦ МП.

Він повідомив, що спочатку до Молдови відправив свою сім′ю. А 23 серпня сам виїхав з Києва до Одеської області, у чому Дмитруку сприяв водій його товариша.

Нардеп розповів, що з Одеської області пішов у сторону Молдови, де 24 серпня дістався першого відділення поліції поруч з пунктом пропуску "Паланка". "Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови", - сказав він.

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"Прийшов туди, абсолютно виконав всі свої громадянські обов′язки, заповнив необхідні документи, анкети, після чого отримав спеціальний документ, який давав мені дозвіл залишити територію Молдови. І почав свій рух далі", - повідомив Дмитрук.

Нардеп не повідомив, як саме він перетнув український кордон, і хто йому у цьому допомагав.

Він заявив, що виїхав з України "тимчасово і вимушено", а також сказав, що його права і повноваження не повинні були обмежувати у період воєнного чи надзвичайного стану відповідно до закону "Про статус народного депутата".

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