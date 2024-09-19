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Нардеп Дмитрук рассказал, как бежал из Украины "с портфельчиком", потому что боялся, что его ликвидируют

Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 14:31
Нардеп Дмитрук рассказал, как бежал из Украины с портфельчиком, потому что боялся, что его ликвидируют
адвокат Тарас Никифорчук и Артем Дмитрук во время интервью, фото: скриншот

Объявленный в розыск нардеп-беглец Артем Дмитрук рассказал на канале одесского юриста Тараса Никифорчука, как ему удалось покинуть Украину и заявил, что сбежал из-за того, что его хотели "ликвидировать".

Источник: Дмитрук в интервью адвокату

Прямая речь Дмитрука: "Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным... Я это видел и знал".

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Детали: По его словам, он принял решение бежать 20 августа, когда парламент принимал закон о запрете УПЦ МП.

Он сообщил, что сначала в Молдову отправил свою семью. А 23 августа сам выехал из Киева в Одесскую область, в чем Дмитруку способствовал водитель его товарища.

Нардеп рассказал, что из Одесской области пошел в сторону Молдовы, где 24 августа добрался до первого отделения полиции рядом с пунктом пропуска "Паланка". "Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы", - сказал он.

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"Пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше", - сообщил Дмитрук.

Нардеп не сообщил, как именно он пересек украинскую границу, и кто ему в этом помогал.

Он заявил, что выехал из Украины "временно и вынужденно", а также сказал, что его права и полномочия не должны были ограничивать в период военного или чрезвычайного положения в соответствии с законом "О статусе народного депутата".

Предыстория:

  • В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
  • В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову. По данным УП, далее нардеп отправился в Италию.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений".
  • 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Украины Артема Дмитрука объявили в розыск.
  • 2 сентября правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

границаВерховная РадавойнаУкраина
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