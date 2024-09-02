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Путін раптом знову передумав: каже, ніколи не відмовлявся від переговорів

Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 11:41
Путін раптом знову передумав: каже, ніколи не відмовлявся від переговорів
Російський правитель Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський правитель Володимир Путін після нещодавньої заяви свого прессекретаря про те, що переговори з Україною "втратили свою актуальність", раптом знову заговорив, що нібито ніколи не відмовлявся від діалогу.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Путіна: "Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни (ймовірно, Путін має на увазі успішну операцію України на території Курської області РФ – ред.)".

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Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

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Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на 2 вересня − за понад 10 років війни і понад 2,5 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.

Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

Передісторія:

ПутінРосіяпереговори
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