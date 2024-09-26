У Сумах біля моста виявили російську авіабомбу ФАБ-500: перекривали рух

Вранці 26 вересня у Сумах біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні, рух транспорту перекривали.



Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно влада: "На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби. Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий".

Деталі: Пізніше в ОВА зазначили, що вибухотехніки ДСНС оперативно ліквідували загрозу. Рух мостом уже відновили.

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Також повідомляється, що уночі у небі над Сумщиною збили 13 російських "Шахедів".

Передісторія: