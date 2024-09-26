У Сумах біля моста виявили російську авіабомбу ФАБ-500: перекривали рух
Четвер, 26 вересня 2024, 08:08
Вранці 26 вересня у Сумах біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні, рух транспорту перекривали.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно влада: "На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби. Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий".
Деталі: Пізніше в ОВА зазначили, що вибухотехніки ДСНС оперативно ліквідували загрозу. Рух мостом уже відновили.
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Також повідомляється, що уночі у небі над Сумщиною збили 13 російських "Шахедів".
Передісторія:
- Увечері 25 вересня російські війська запустили ударні безпілотники по Україні.
- У Києві цілу ніч лунали вибухи і працювала ППО. Повідомлялося, що у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" виникло загоряння на першому поверсі житлового будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів, уламки впали на території дитячого садочку.
- Також було чутно вибухи в Івано-Франківську.