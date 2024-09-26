В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500: перекрывали движение
Четверг, 26 сентября 2024, 08:08
Утром 26 сентября в Сумах возле автомобильного моста Ивана Харитоненко обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении, движение транспорта перекрывали.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно власти: "На месте работают взрывотехники и все необходимые службы. Движение автотранспорта и пешеходов по мосту в направлении Героев Крут-Троицкая временно перекрыто".
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Детали: Позже в ОВА отметили, что взрывотехники ГСЧС оперативно ликвидировали угрозу. Движение по мосту уже восстановили.
Также сообщается, что ночью в небе над Сумской областью сбили 13 российских "Шахедов".
Предыстория:
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- Вечером 25 сентября российские войска запустили ударные беспилотники по Украине.
- В Киеве всю ночь раздавались взрывы и работала ПВО. Сообщалось, что в Печерском районе Киева в результате падения обломков российского "Шахеда" возникло возгорание на первом этаже жилого дома, повреждено около 20 автомобилей, обломки упали на территории детского сада.
- Также были слышны взрывы в Ивано-Франковске.