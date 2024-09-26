В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500: перекрывали движение

Утром 26 сентября в Сумах возле автомобильного моста Ивана Харитоненко обнаружили российскую управляемую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении, движение транспорта перекрывали.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно власти: "На месте работают взрывотехники и все необходимые службы. Движение автотранспорта и пешеходов по мосту в направлении Героев Крут-Троицкая временно перекрыто".

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Детали: Позже в ОВА отметили, что взрывотехники ГСЧС оперативно ликвидировали угрозу. Движение по мосту уже восстановили.

Также сообщается, что ночью в небе над Сумской областью сбили 13 российских "Шахедов".

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