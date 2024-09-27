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У Росії розбився приватний вертоліт, загинув депутат-єдинорос – ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 27 вересня 2024, 12:11
У Росії розбився приватний вертоліт, загинув депутат-єдинорос – ЗМІ
Депутат Архангельської міської думи від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін. Фото er.ru

В Архангельській області Росії розбився приватний вертоліт Robinson R44, унаслідок чого загинуло двоє чоловіків, один з яких, імовірно, депутат міськдуми від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін.

Джерело: російське видання Медуза, російські Telegram-канали

Деталі: Повідомлення про те, що гелікоптер, який прямував із селища Бичаче в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв'язок, з'явилися напередодні.

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Вранці 27 вересня російське держагентство ТАСС написало, що уламки вертольота знайшли. На місці аварії також виявили тіла двох осіб. 

 
Фото з telegram-каналу Астра 

За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений.

"Близькі до силовиків Telegram-канали 26 вересня писали, що на борту були депутат Архангельської міської думи від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін і місцевий бізнесмен Олексій Семенов, якому належав вертоліт. Сметанін і Семенов, як стверджується, летіли на риболовлю", – підсумувала Медуза. 

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Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

Передісторія:

Росіяавіа
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