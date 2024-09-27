В России разбился частный вертолет, погиб депутат-единоросс – СМИ
В Архангельской области России разбился частный вертолет Robinson R44, в результате чего погибли два человека, один из которых, предположительно, депутат гордумы от "Единой России" Сергей Сметанин.
Источник: российское издание Медуза, российские Telegram-каналы
Детали: Сообщения о том, что вертолет, следовавший из поселка Бычье в поселок Карандашевская, пропал и не выходит на связь, появились накануне.
Утром 27 сентября российское госагентство ТАСС написало, что обломки вертолета нашли. На месте крушения также обнаружили тела двух человек.
По данному факту возбудили уголовное дело. Сообщается, что полет не был согласован.
"Близкие к силовикам Telegram -каналы 26 сентября писали, что на борту были депутат Архангельской городской думы от "Единой России" Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому принадлежал вертолет. Сметанин и Семенов, как утверждается, летели на рыбалку", – подытожила Медуза.
Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.
Предыстория:
- 17 сентября в РФ потерпел крушение вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. Позже росСМИ сообщили, что спасатели обнаружили погибших пилота и двух пассажиров.
- 15 августа в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
- 27 июля Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
- 25 июля в Калужкой области России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.
- 22 июля в Якутии нашли разбитым вертолет, на котором летели сотрудники ФСБ. На месте крушения также обнаружили тела пилота и 3 пассажиров.