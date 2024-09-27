В России разбился частный вертолет, погиб депутат-единоросс – СМИ

В Архангельской области России разбился частный вертолет Robinson R44, в результате чего погибли два человека, один из которых, предположительно, депутат гордумы от "Единой России" Сергей Сметанин.

Источник: российское издание Медуза, российские Telegram-каналы

Детали: Сообщения о том, что вертолет, следовавший из поселка Бычье в поселок Карандашевская, пропал и не выходит на связь, появились накануне.

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Утром 27 сентября российское госагентство ТАСС написало, что обломки вертолета нашли. На месте крушения также обнаружили тела двух человек.

ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АСТРА

По данному факту возбудили уголовное дело. Сообщается, что полет не был согласован.



"Близкие к силовикам Telegram -каналы 26 сентября писали, что на борту были депутат Архангельской городской думы от "Единой России" Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому принадлежал вертолет. Сметанин и Семенов, как утверждается, летели на рыбалку", – подытожила Медуза.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

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