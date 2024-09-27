Слідчі у справі вбивства Фаріон не дозволяють розповідати деталі розслідування
Слідство у справі вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон не дозволяє розголошувати інформацію щодо перебігу досудового розслідування.
Джерело: відповідь Нацполіції на запит УП
Дослівно: "Згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.
Статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, у якому вони визначають можливим.
На розголошення запитуваної інформації письмового дозволу слідчого або прокурора на теперішній час не надано".
Деталі: У своєму запиті УП цікавилася, чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон, чи встановили можливих замовників убивства, чи мав підозрюваний спільників, чи з’ясували правоохоронці мотиви злочину, чи з’явились у справі додаткові обставини і які саме.
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Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 19 вересня Галицьким районним судом Львова підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.