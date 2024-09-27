Слідчі у справі вбивства Фаріон не дозволяють розповідати деталі розслідування

Слідство у справі вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон не дозволяє розголошувати інформацію щодо перебігу досудового розслідування.

Джерело: відповідь Нацполіції на запит УП

Дослівно: "Згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Реклама:

Статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, у якому вони визначають можливим.

На розголошення запитуваної інформації письмового дозволу слідчого або прокурора на теперішній час не надано".

Деталі: У своєму запиті УП цікавилася, чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон, чи встановили можливих замовників убивства, чи мав підозрюваний спільників, чи з’ясували правоохоронці мотиви злочину, чи з’явились у справі додаткові обставини і які саме.

РЕКЛАМА:

Читайте також: Вбивство Ірини Фаріон. Деталі замаху, версії слідства та чим була відома львівська професорка

Передісторія: