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Слідчі у справі вбивства Фаріон не дозволяють розповідати деталі розслідування

Ірина Балачук, Олександр ШумілінП'ятниця, 27 вересня 2024, 15:14
Слідчі у справі вбивства Фаріон не дозволяють розповідати деталі розслідування
Ірина Фаріон. Фото з Telegram

Слідство у справі вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон не дозволяє розголошувати інформацію щодо перебігу досудового розслідування.

Джерело: відповідь Нацполіції на запит УП

Дослівно: "Згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

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Статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, у якому вони визначають можливим.

На розголошення запитуваної інформації письмового дозволу слідчого або прокурора на теперішній час не надано".

Деталі: У своєму запиті УП цікавилася, чи знайшли зброю, з якої стріляли у Фаріон, чи встановили можливих замовників убивства, чи мав підозрюваний спільників, чи з’ясували правоохоронці мотиви злочину, чи з’явились у справі додаткові обставини і які саме.

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Передісторія:

  • Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
  • 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець
  • 19 вересня Галицьким районним судом Львова підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.

Фаріонсуд
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