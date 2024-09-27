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Следователи по делу убийства Фарион не разрешают рассказывать детали расследования

Ирина Балачук, Александр ШумилинПятница, 27 сентября 2024, 15:14
Следователи по делу убийства Фарион не разрешают рассказывать детали расследования
Ирина Фарион. Фото з Telegram

Следствие по делу убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион не позволяет разглашать информацию о ходе досудебного расследования.

Источник: ответ Нацполиции на запрос УП

Дословно: "Согласно статье 8 Закона Украины „О доступе к публичной информации" тайной признается информация, которая содержит тайну досудебного расследования.

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Статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они определяют возможным.

На разглашение запрашиваемой информации письменного разрешения следователя или прокурора в настоящее время не предоставлено".

Детали: В своем запросе УП интересовалась, нашли ли оружие, из которого стреляли в Фарион, установили ли возможных заказчиков убийства, имел ли подозреваемый сообщников, выяснили ли правоохранители мотивы преступления, появились ли в деле дополнительные обстоятельства и какие именно.

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • 19 сентября Галицким районным судом Львова подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней.

Фарионсуд
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