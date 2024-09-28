ISW проаналізував заяви про ризики через можливі удари України по території Росії
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що навіть невелика кількість успішних українських ударів з великої відстані можуть змінити перебіг війни, а Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по РФ.
Джерело: ISW
Дослівно: "Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії.
Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні наносити такі удари".
Деталі: Видання The New York Times (NYT), посилаючись джерела, повідомило, що оцінки американської розвідки "применшують" ефект, який можуть мати на хід війни в Україні українські удари по Росії з ракетних систем дальнього радіусу дії, наданих США, Великою Британією та Францією, через обмежену кількість такої зброї в Україні та невизначеність щодо майбутнього надання більшої кількості систем дальнього радіусу дії.
NYT зазначає, що офіційні особи в американських збройних силах і адміністрації Байдена, які підтримують зміну політики, заявили, що зброя, надана Заходом, дозволить Україні завдавати удари по більш віддалених російських базах і складах боєприпасів і змусить російських військових перемістити склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та іншу техніку за межі досяжності західних ракет, що, як зазначили офіційні особи, значно ускладнить російські шляхи постачання в Україну.
Дослівно: "Російська влада, ймовірно, стурбована тим, як переміщення складів боєприпасів та інших важливих об'єктів зберігання далі від лінії фронту і за межі досяжності систем, наданих Заходом, вплине на російські наступальні можливості в Україні, і, як видається, докладає значних зусиль на словах для того, щоб не допустити, щоб Захід дозволив Україні здійснити ще одну таку саму значну кампанію з нанесення ударів".
Деталі: Протягом останніх тижнів правитель Росії Володимир Путін повернув у західний і російський інформаційні простори кілька найефективніших наративів Кремля і пристосував свою типову шаблонну мову до поточних дебатів на Заході щодо дозволу Україні завдавати дальні удари по Росії з використанням наданого Заходом озброєння.
Дослівно: "Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіусу дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають".
Деталі: За даними NYT, в оцінці зазначається, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою проти США та їхніх союзників, можливо, прихованими атаками на американські та європейські стратегічні об'єкти і військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати надані системи для ударів по об'єктах у Росії.
Дослівно: "Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по Росії, і Кремль може мати намір активізувати ці операції незалежно від рішення Заходу, оскільки вони підтримують інші цілі Кремля щодо дестабілізації європейських країн і підриву військової готовності НАТО".
Ключові висновки ISW за 27 вересня:
- Українські сили відбили посилену батальйонну російську механізовану атаку на Куп'янському напрямку 26 вересня – першу велику російську механізовану атаку вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна з зими 2024 року.
- Російські війська, можливо, активізують свої зусилля, щоб досягти річки Оскіл, хоча російське просування на східному (лівому) березі річки Оскіл, ймовірно, буде відносно поступовим.
- Російське військове командування продемонструвало, що воно, швидше за все, погодиться на продовження поступового просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Західне угруповання військ РФ, ймовірно, має обмежені можливості для підтримки інтенсивних наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна або проведення ефективних бойових операцій, що призведуть до більш швидкого досягнення успіху.
- Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати надану зброю для завдання дальніх ударів по військових об'єктах у Федерації. Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по Росії можуть спричинити на її наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволяти Україні здійснювати такі удари.
- Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом ударні системи великої дальності можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають.
- Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зустрівся з пов'язаними з Кремлем блогерами 27 вересня, що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля з кооптації російських блогерів і применшення нещодавньої реакції в ультранаціоналістичному інформаційному просторі через загибель двох операторів безпілотників.
- Китайська Народна Республіка оголосила про нову ініціативу щодо залучення міжнародної підтримки свого альтернативного мирного плану для України на тлі посилення співпраці з Росією.
- Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США 26 і 27 вересня продовжив зустрічі з американськими посадовцями щодо війни в Україні.
- Російські та українські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але жодна зі сторін не просунулася далі.
- Російські війська просунулися в межах і навколо Торецька та на південний схід від Покровська.
- Російська влада продовжує погрожувати спеціальним мережам зв'язку російських солдатів на передовій.