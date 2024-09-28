ISW проаналізував заяви про ризики через можливі удари України по території Росії

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що навіть невелика кількість успішних українських ударів з великої відстані можуть змінити перебіг війни, а Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по РФ.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російська влада, схоже, докладає значних зусиль, щоб вплинути на західні дебати щодо дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для завдання дальніх ударів по військових об'єктах в Росії.

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Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні наносити такі удари".

Деталі: Видання The New York Times (NYT), посилаючись джерела, повідомило, що оцінки американської розвідки "применшують" ефект, який можуть мати на хід війни в Україні українські удари по Росії з ракетних систем дальнього радіусу дії, наданих США, Великою Британією та Францією, через обмежену кількість такої зброї в Україні та невизначеність щодо майбутнього надання більшої кількості систем дальнього радіусу дії.

NYT зазначає, що офіційні особи в американських збройних силах і адміністрації Байдена, які підтримують зміну політики, заявили, що зброя, надана Заходом, дозволить Україні завдавати удари по більш віддалених російських базах і складах боєприпасів і змусить російських військових перемістити склади боєприпасів, командні пункти, бойові вертольоти та іншу техніку за межі досяжності західних ракет, що, як зазначили офіційні особи, значно ускладнить російські шляхи постачання в Україну.

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Дослівно: "Російська влада, ймовірно, стурбована тим, як переміщення складів боєприпасів та інших важливих об'єктів зберігання далі від лінії фронту і за межі досяжності систем, наданих Заходом, вплине на російські наступальні можливості в Україні, і, як видається, докладає значних зусиль на словах для того, щоб не допустити, щоб Захід дозволив Україні здійснити ще одну таку саму значну кампанію з нанесення ударів".

Деталі: Протягом останніх тижнів правитель Росії Володимир Путін повернув у західний і російський інформаційні простори кілька найефективніших наративів Кремля і пристосував свою типову шаблонну мову до поточних дебатів на Заході щодо дозволу Україні завдавати дальні удари по Росії з використанням наданого Заходом озброєння.

Дослівно: "Вигоди від дозволу Україні використовувати проти Росії надані Заходом системи дальнього радіусу дії можуть переважати над ризиком російської відплати більше, ніж західні політики наразі розглядають".

Деталі: За даними NYT, в оцінці зазначається, що Росія, ймовірно, відповість більшою силою проти США та їхніх союзників, можливо, прихованими атаками на американські та європейські стратегічні об'єкти і військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати надані системи для ударів по об'єктах у Росії.

Дослівно: "Кремль проводив таємні операції проти західних держав задовго до того, як почалися дебати про використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по Росії, і Кремль може мати намір активізувати ці операції незалежно від рішення Заходу, оскільки вони підтримують інші цілі Кремля щодо дестабілізації європейських країн і підриву військової готовності НАТО".

Ключові висновки ISW за 27 вересня: