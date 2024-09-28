ISW проанализировал заявления о рисках из-за возможных ударов Украины по территории России
Аналитики Института изучения войны считают, что даже небольшое количество успешных украинских ударов с большого расстояния могут изменить ход войны, а Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по РФ.
Источник: ISW
Дословно: "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о разрешении Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России.
Эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, которое такие удары по РФ могут оказать на российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволить ли Украине наносить такие удары".
Детали: Издание The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщило, что оценки американской разведки "преуменьшают" эффект, который могут иметь на ход войны в Украине украинские удары по России из ракетных систем дальнего радиуса действия, предоставленных США, Великобританией и Францией, из-за ограниченного количества такого оружия в Украине и неопределенности относительно будущего предоставления большего количества систем дальнего радиуса действия.
NYT отмечает, что официальные лица в американских вооруженных силах и администрации Байдена, которые поддерживают изменение политики, заявили, что оружие, предоставленное Западом, позволит Украине наносить удары по более отдаленным российским базам и складам боеприпасов и заставит российских военных переместить склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другую технику за пределы досягаемости западных ракет, что, как отметили официальные лица, значительно усложнит российские пути поставки в Украину.
Дословно: "Российские власти, вероятно, обеспокоены тем, как перемещение складов боеприпасов и других важных объектов хранения дальше от линии фронта и за пределы досягаемости систем, предоставленных Западом, повлияет на российские наступательные возможности в Украине, и, как представляется, прилагает значительные усилия на словах для того, чтобы не допустить, чтобы Запад позволил Украине осуществить еще одну такую же значительную кампанию по нанесению ударов".
Детали: В течение последних недель правитель России Владимир Путин вернул в западное и российское информационные пространства несколько самых эффективных нарративов Кремля и приспособил свой типичный шаблонный язык к текущим дебатам на Западе о разрешении Украине наносить дальние удары по России с использованием предоставленного Западом вооружения.
Дословно: "Выгоды от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия могут преобладать над риском российского возмездия больше, чем западные политики сейчас рассматривают".
Детали: По данным NYT, в оценке отмечается, что Россия, вероятно, ответит большей силой против США и их союзников, возможно, скрытыми атаками на американские и европейские стратегические объекты и военные базы в Европе, если Запад позволит Украине использовать предоставленные системы для ударов по объектам в России.
Дословно: "Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по России, и Кремль может намереваться активизировать эти операции независимо от решения Запада, поскольку они поддерживают другие цели Кремля по дестабилизации европейских стран и подрыву военной готовности НАТО".
Ключевые выводы ISW за 27 сентября:
- Украинские силы отбили усиленную батальонную российскую механизированную атаку на Купянском направлении 26 сентября - первую крупную российскую механизированную атаку вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная с зимы 2024 года.
- Российские войска, возможно, активизируют свои усилия, чтобы достичь реки Оскол, хотя российское продвижение на восточном (левом) берегу реки Оскол, вероятно, будет относительно постепенным.
- Российское военное командование продемонстрировало, что оно, скорее всего, согласится на продолжение постепенного продвижения вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Западная группировка войск РФ, вероятно, имеет ограниченные возможности для поддержания интенсивных наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная или проведения эффективных боевых операций, которые приведут к более быстрому достижению успеха.
- Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о разрешении Украине использовать предоставленное оружие для нанесения дальних ударов по военным объектам в Федерации. Эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, которое такие удары по России могут оказать на ее наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволять ли Украине осуществлять такие удары.
- Выгоды от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом ударные системы большой дальности могут преобладать над риском российского возмездия больше, чем западные политики пока рассматривают.
- Министр обороны России Андрей Белоусов встретился со связанными с Кремлем блогерами 27 сентября, что, вероятно, является частью постоянных усилий Кремля по кооптации российских блогеров и преуменьшению недавней реакции в ультранационалистическом информационном пространстве из-за гибели двух операторов беспилотников.
- Китайская Народная Республика объявила о новой инициативе по привлечению международной поддержки своего альтернативного мирного плана для Украины на фоне усиления сотрудничества с Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США 26 и 27 сентября продолжил встречи с американскими чиновниками по поводу войны в Украине.
- Российские и украинские войска продолжили наступательные действия в Курской области, но ни одна из сторон не продвинулась дальше.
- Российские войска продвинулись в пределах и вокруг Торецка и к юго-востоку от Покровска.
- Российские власти продолжают угрожать специальным сетям связи российских солдат на передовой.