ISW проанализировал заявления о рисках из-за возможных ударов Украины по территории России

Аналитики Института изучения войны считают, что даже небольшое количество успешных украинских ударов с большого расстояния могут изменить ход войны, а Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по РФ.

Источник: ISW

Дословно: "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западные дебаты о разрешении Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения дальних ударов по военным объектам в России.

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Эти усилия России свидетельствуют о глубокой обеспокоенности оперативным давлением, которое такие удары по РФ могут оказать на российские наступательные операции в Украине, хотя официальные лица США все еще колеблются, позволить ли Украине наносить такие удары".

Детали: Издание The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщило, что оценки американской разведки "преуменьшают" эффект, который могут иметь на ход войны в Украине украинские удары по России из ракетных систем дальнего радиуса действия, предоставленных США, Великобританией и Францией, из-за ограниченного количества такого оружия в Украине и неопределенности относительно будущего предоставления большего количества систем дальнего радиуса действия.

NYT отмечает, что официальные лица в американских вооруженных силах и администрации Байдена, которые поддерживают изменение политики, заявили, что оружие, предоставленное Западом, позволит Украине наносить удары по более отдаленным российским базам и складам боеприпасов и заставит российских военных переместить склады боеприпасов, командные пункты, боевые вертолеты и другую технику за пределы досягаемости западных ракет, что, как отметили официальные лица, значительно усложнит российские пути поставки в Украину.

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Дословно: "Российские власти, вероятно, обеспокоены тем, как перемещение складов боеприпасов и других важных объектов хранения дальше от линии фронта и за пределы досягаемости систем, предоставленных Западом, повлияет на российские наступательные возможности в Украине, и, как представляется, прилагает значительные усилия на словах для того, чтобы не допустить, чтобы Запад позволил Украине осуществить еще одну такую же значительную кампанию по нанесению ударов".

Детали: В течение последних недель правитель России Владимир Путин вернул в западное и российское информационные пространства несколько самых эффективных нарративов Кремля и приспособил свой типичный шаблонный язык к текущим дебатам на Западе о разрешении Украине наносить дальние удары по России с использованием предоставленного Западом вооружения.

Дословно: "Выгоды от разрешения Украине использовать против России предоставленные Западом системы дальнего радиуса действия могут преобладать над риском российского возмездия больше, чем западные политики сейчас рассматривают".

Детали: По данным NYT, в оценке отмечается, что Россия, вероятно, ответит большей силой против США и их союзников, возможно, скрытыми атаками на американские и европейские стратегические объекты и военные базы в Европе, если Запад позволит Украине использовать предоставленные системы для ударов по объектам в России.

Дословно: "Кремль проводил тайные операции против западных государств задолго до того, как начались дебаты об использовании Украиной предоставленного Западом оружия для ударов по России, и Кремль может намереваться активизировать эти операции независимо от решения Запада, поскольку они поддерживают другие цели Кремля по дестабилизации европейских стран и подрыву военной готовности НАТО".

Ключевые выводы ISW за 27 сентября: