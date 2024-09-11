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У Путіна відреагували на плани України бити вглиб РФ далекобійною зброєю  

Ірина БалачукСереда, 11 вересня 2024, 12:57
У Путіна відреагували на плани України бити вглиб РФ далекобійною зброєю  
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков вважає, що західні партнери України уже ухвалили рішення про дозвіл на удари вглиб території Росії ракетами ATACMS.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Пєсков також упевнений, що це рішення зараз "намагаються формалізувати" через ЗМІ.

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За словами прессекретаря Путіна, залученість США і країн Європи у війну Росії проти України "має прямий характер, кожен новий крок її підвищує".

"Сама СВО (так росіяни підміняють слово війна – ред.) є відповіддю на можливі удари вглиб Росії", – сказав Пєсков.

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

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Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на 11 вересня − за понад 10 років війни і понад 2,5 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

Водночас Україна 6 серпня розпочала свою операцію у Курській областіРФ. На п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

Нині Україна просить партнерів дозволити їй бити далекобійною зброєю, наданою Заходом, по військових цілях у глибині Росії.

Генерали, дипломати та лідери громадянського суспільства підписали відкритий лист до держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі з закликом дозволити Україні бити углиб Росії далекобійною зброєю від партнерів.

Група республіканців Палати представників США також закликала Білий дім зняти обмеження на використання Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії. 

10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

 

РосіяСШАдопомога Україні
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