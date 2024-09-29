Навального могли отруїти і намагались це приховати – журналісти знайшли документи

Видання The Insider стверджує, що його журналісти отримали доступ до сотень офіційних документів, які підтверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального, який був ув′язнений у виправній колонії "Полярний вовк", могли отруїти.

Джерело: The Insider

Деталі: Зокрема, у розпорядженні видання опинилися дві версії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписані майором юстиції Олександром Варапаєвим. У більш ранній версії симптоми Навального описуються так:

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"Засуджений Навальний О.О. 16.02.2024 в період перебування в прогулянковому дворі №2 ЄПКТ відчув різке погіршення стану свого здоров'я, про що повідомив черговому працівнику установи, який вивів останнього з приміщення прогулянкового двору до приміщення секції №4 ЄПКТ.

Далі, засуджений Навальний О.О. ліг на підлогу, після чого почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота, у нього розпочалось рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявились судоми, та він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи".

У пізнішій версії цієї ж постанови (яка і стала остаточною) всіх слів про біль у животі, блювоту і судоми вже не було. Але в розпорядженні видання є й інший документ - опис "вилучених об'єктів", де теж фігурують "зразки блювотних мас", причому їх віддали на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про експертизу, ні про блювоту.

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"Документи підтверджують слова Юлії Навальної, яка раніше заявляла, що "в останні хвилини перед смертю він скаржився на гострий біль у животі", пише The Insider.

Видання наводить думку реаніматолога Олександра Полупана, який лікував Навального в омській лікарні після отруєння "Новачком" 2020 року, він каже, що зазначені в документах симптоми ніяк не стикуються з офіційною версією.

"Офіційна причина смерті - порушення серцевого ритму - ніяк не пояснювала б тих симптомів, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювота і судоми. Навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння. Короткий проміжок часу між болем у животі та судомами свідчить на користь того, що це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина (до цього ж класу речовин належить і "Новачок", але тільки не при нашкірному застосуванні, а при внутрішньому)", - вказує медик.

З висновками Полупана згодні й інші опитані The Insider лікарі різних спеціальностей.

Також, пише видання, на користь застосування отруйної речовини свідчать й інші факти: влада довго не віддавала тіло і не допустила проведення альтернативної експертизи біоматеріалів. Однак лише тепер факт отруєння підтверджено документально.

Передісторія: