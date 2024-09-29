Навального могли отравить и пытались это скрыть - журналисты нашли документы

Издание The Insider утверждает, что его журналисты получили доступ к сотням официальных документов, подтверждающих, что российского оппозиционера Алексея Навального, который был заключен в исправительной колонии "Полярный волк", могли отравить.

Источник: The Insider

Детали: В частности, в распоряжении издания оказались две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Варапаевым. В более ранней версии симптомы Навального описываются так:

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"Осужденный Навальный А.А. 16.02.2024 в период пребывания в прогулочном дворе №2 ЕПКТ почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья, о чем сообщил дежурному работнику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещение секции №4 ЕПКТ.

Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения".

В более поздней версии этого же постановления (которая и стала окончательной) всех слов о боли в животе, рвоте и судорогах уже не было. Но в распоряжении издания есть и другой документ - опись "изъятых объектов", где тоже фигурируют "образцы рвотных масс", причем их отдали на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте.

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"Документы подтверждают слова Юлии Навальной, которая ранее заявляла, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе", пишет The Insider.

Издание приводит мнение реаниматолога Александра Полупана, который лечил Навального в омской больнице после отравления "Новичком" в 2020 году, он говорит, что указанные в документах симптомы никак не стыкуются с официальной версией.

"Официальная причина смерти - нарушение сердечного ритма - никак не объясняла бы те симптомы, которые мы видим в постановлении: резкая боль в животе, рвота и судороги. Вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами свидетельствует в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок", но только не при накожном применении, а при внутреннем)", - указывает медик.

С выводами Полупана согласны и другие опрошенные The Insider врачи разных специальностей.

Также, пишет издание, в пользу применения ядовитого вещества свидетельствуют и другие факты: власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов. Однако лишь теперь факт отравления подтвержден документально.

Предыстория: