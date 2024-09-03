Зеленський: Україна планує утримувати території Курщини протягом "необмеженого часу"
ЗСУ будуть утримувати захоплені території Курської області РФ, доки кремлівський лідер Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.
Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News
Деталі: Глава держави заявив, що Україна планує утримувати захоплені російські території протягом "необмеженого часу" – намагаючись змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
За його словами, утримування цієї території є невід'ємною частиною "плану перемоги". "Поки що вона нам потрібна", – сказав Зеленський, але додав, що в цілому Україні "не потрібна російська земля" і вона "не хоче нести туди наш український спосіб життя".
При цьому Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планують ЗСУ спробувати захопити більше території РФ.
Пряма мова: "Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки".
Деталі: Також Зеленський заявив, що навіть адміністрація президента США Джо Байдена не знала про Курську операцію, і та трималася в суворому секреті всередині самої України.
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Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. А вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених. Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.