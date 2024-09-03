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Зеленський: Україна планує утримувати території Курщини протягом "необмеженого часу"

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 23:45
Зеленський: Україна планує утримувати території Курщини протягом необмеженого часу
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

ЗСУ будуть утримувати захоплені території Курської області РФ, доки кремлівський лідер Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News

Деталі: Глава держави заявив, що Україна планує утримувати захоплені російські території протягом "необмеженого часу" – намагаючись змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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За його словами, утримування цієї території є невід'ємною частиною "плану перемоги". "Поки що вона нам потрібна", – сказав Зеленський, але додав, що в цілому Україні "не потрібна російська земля" і вона "не хоче нести туди наш український спосіб життя".

При цьому Зеленський сказав, що не може обговорювати, чи планують ЗСУ спробувати захопити більше території РФ. 

Пряма мова: "Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки".

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Деталі: Також Зеленський заявив, що навіть адміністрація президента США Джо Байдена не знала про Курську операцію, і та трималася в суворому секреті всередині самої України.

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Передісторія:

Курська область ЗеленськийвійнаПутін
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