Галицькі десантники показали, як прорвали лінію оборони на Курщині і взяли пів сотні полонених
80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.
Джерело: 80 ОДШБр у Facebook
Дослівно бригада: "Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки.
Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам попрямувавши разом із своїми пораненими в бік Українського кордону".
Деталі: Галицькі десантники наголосили, що вони радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.
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Передісторія:
- Раніше десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Російська влада проводить евакуацію з прикордонних районів Курщини.
- Мінреінтеграції пропонує жителям Курщини допомогу в евакуації на територію України.
- 14 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області є просування на 1-2 км.
- Президент Володимир Зеленський порушив питання створення військових комендатур у Курській області РФ.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. Вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.