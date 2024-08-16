Галицькі десантники показали, як прорвали лінію оборони на Курщині і взяли пів сотні полонених

Росіяни здаються в полон. Скриншот з відео

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.

Джерело: 80 ОДШБр у Facebook

Дослівно бригада: "Підійшовши до прикордонного пункту пропуску "Суджа", штурмові групи 80-ї бригади заручились підтримкою артилерії та важкої бронетехніки.

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Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли вірне рішення – вивісити білий прапор і здатись українським воякам попрямувавши разом із своїми пораненими в бік Українського кордону".

Деталі: Галицькі десантники наголосили, що вони радять російським солдатам, обирати життя, а не безглузду смерть та здаватись.

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