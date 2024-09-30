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У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку 

Ірина БалачукПонеділок, 30 вересня 2024, 09:07
У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку 
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу у столиці та 13 областях через загрозу балістики, пізніше була загроза для східних, Херсонської, Київської та Житомирської областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму".

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Деталі: Повітряні сили закликали мешканців Кропивницького негайно піти в укриття.

Оновлено: За 20 хвилин у східних, центральних областях і Києві тривоги скасували. 

Згодом Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської та Донецької областей, а також про пуски КАБів на Донеччину та Сумщину. 

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Крім того, ПС повідомили про БпЛА в західній частині Київської області у південно-східному напрямку.   

Передісторія:

повітряна тривога
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