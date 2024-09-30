У низці областей лунала тривога через ракетну небезпеку
Понеділок, 30 вересня 2024, 09:07
Влада України оголошувала повітряну тривогу у столиці та 13 областях через загрозу балістики, пізніше була загроза для східних, Херсонської, Київської та Житомирської областей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму".
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Деталі: Повітряні сили закликали мешканців Кропивницького негайно піти в укриття.
Оновлено: За 20 хвилин у східних, центральних областях і Києві тривоги скасували.
Згодом Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської та Донецької областей, а також про пуски КАБів на Донеччину та Сумщину.
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Крім того, ПС повідомили про БпЛА в західній частині Київської області у південно-східному напрямку.
Передісторія:
- Увечері 29 вересня російські війська запустили по Україні групу ударних БпЛА, на Київщині та у низці була областей оголошена повітряна тривога.
- Вранці КМВА повідомила, що всі "Шахеди", які летіли на Київ, вдалося знищити.
- Над Сумською областю збили 8 російських "Шахедів".
- У Баштанському районі Миколаївської області внаслідок російської дронової атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на місці працюють відповідні служби.
- Вранці Повітряні сили повідомили, що у ніч на 30 вересня росіяни завдали удару по Україні 3 ракетами різних типів та 73 "Шахедами", Сили оборони змогли знищити 1 ракету та 67 дронів, один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі, ще 3 були локаційно втрачені на півночі країни, один БпЛА залишається у повітрі.