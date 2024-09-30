В ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице и 13 областях из-за угрозы баллистики, позже была угроза для восточных, Херсонской, Киевской и Житомирской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма".

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Детали: Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого немедленно идти в укрытие.

Обновлено: Через 20 минут в восточных, центральных областях и Киеве тревоги отменили.

Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Харьковской и Донецкой областей, а также о пусках КАБов на Донецкую и Сумскую области.

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Кроме того, ВС сообщили о БпЛА в западной части Киевской области в юго-восточном направлении.

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