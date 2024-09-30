Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 09:07
В ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице и 13 областях из-за угрозы баллистики, позже была угроза для восточных, Херсонской, Киевской и Житомирской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма".

Реклама:

Детали: Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого немедленно идти в укрытие.  

Обновлено: Через 20 минут в восточных, центральных областях и Киеве тревоги отменили.

Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Харьковской и Донецкой областей, а также о пусках КАБов на Донецкую и Сумскую области.

РЕКЛАМА:

Кроме того, ВС сообщили о БпЛА в западной части Киевской области в юго-восточном направлении.

Предыстория:

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных

СМИ: Британия может отправить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев

В российском заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина

"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Инфляция в Украине выросла в годовом выражении до 8,6% в течение сентября: как изменились цены

Киев начинает отопительный сезон: Кличко назвал дату

Все новости...
воздушная тревога
Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога
На подступах к Киеву и в области работала ПВО по вражеским беспилотникам
Россияне снова атаковали регионы Украины ударными БпЛА
Последние новости
20:34
Зеленский и Макрон раскрыли детали переговоров
20:27
Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных
20:25
В Украине усиливают ответственность за незаконные рубки и повреждения деревьев
20:12
Поезд с депутатами Европарламента «хаотично» эвакуировали после непонятного взрыва
19:54
Зеленский заявил, что не обсуждал с союзниками прекращение огня: Это неправда
19:47
СМИ: Британия может отправить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев
19:32
Норвегия на расширение производства оружия для Украины выделяет почти $90 млн
19:24
Рада ужесточила ответственность за незаконную вырубку деревьев: штрафы существенно возрастут
19:13
СМИ: Легендарная горнолыжница Линдси Вонн может возобновить карьеру
19:05
В Молдове заблокировали Telegram-каналы, связанные с пророссийской партией Шора
Все новости...
Реклама:
Реклама: