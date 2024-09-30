В ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов
Понедельник, 30 сентября 2024, 09:07
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице и 13 областях из-за угрозы баллистики, позже была угроза для восточных, Херсонской, Киевской и Житомирской областей.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма".
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Детали: Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого немедленно идти в укрытие.
Обновлено: Через 20 минут в восточных, центральных областях и Киеве тревоги отменили.
Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Харьковской и Донецкой областей, а также о пусках КАБов на Донецкую и Сумскую области.
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Кроме того, ВС сообщили о БпЛА в западной части Киевской области в юго-восточном направлении.
Предыстория:
- Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине группу ударных БПЛА, на Киевщине и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
- Утром КГВА сообщила, что все "Шахеды", которые летели на Киев, удалось уничтожить.
- Над Сумской областью сбили 8 российских "Шахедов".
- В Баштанском районе Николаевской области в результате российской дроновой атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры, на месте работают соответствующие службы.
- Утром Воздушные силы сообщили, что в ночь на 30 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 ракетами различных типов и 73 "Шахедами", Силы обороны смогли уничтожить 1 ракету и 67 дронов, один "Шахед" улетел в направлении Беларуси, еще 3 были локационно потеряны на севере страны, один БпЛА остается в воздухе.