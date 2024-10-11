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Зеленський про смерть журналістки Вікторії Рощиної: її загибель – це справжній удар

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 15:03
Зеленський про смерть журналістки Вікторії Рощиної: її загибель – це справжній удар
ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ ВІКТОРІЇ РОЩИНОЇ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель у російському полоні позаштатної авторки "Української правди"  Вікторії Рощиної.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Вчора [10 жовтня] стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар.

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Деталі: Зеленський зазначив, що у російському полоні залишаються ще багато журналістів, громадських діячів, керівників громад і звичайних людей, які були захоплені під час окупації.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

Передісторія:

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  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.
  • Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.
  • 11 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення журналістки Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством. 

Нагадаємо: 

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

ЗеленськийРосіяЗМІполонені
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