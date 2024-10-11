Зеленський про смерть журналістки Вікторії Рощиної: її загибель – це справжній удар

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель у російському полоні позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Вчора [10 жовтня] стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар.

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Деталі: Зеленський зазначив, що у російському полоні залишаються ще багато журналістів, громадських діячів, керівників громад і звичайних людей, які були захоплені під час окупації.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

Передісторія:

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10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.

11 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення журналістки Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.

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