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Зеленский о смерти журналистки Виктории Рощиной: ее гибель - это настоящий удар

Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 15:03
Зеленский о смерти журналистки Виктории Рощиной: ее гибель - это настоящий удар
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ ВИКТОРИИ РОЩИНОЙ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Вчера [10 октября] стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель – это настоящий удар.

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Детали: Зеленский отметил, что в российском плену остаются еще много журналистов, общественных деятелей, руководителей общин и обычных людей, которые были захвачены во время оккупации.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.

Предыстория:

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  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
  • Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
  • 11 октября Офис генерального прокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения журналистки Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Напомним:

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