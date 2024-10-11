Зеленский о смерти журналистки Виктории Рощиной: ее гибель - это настоящий удар
Пятница, 11 октября 2024, 15:03
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.
Источник: Зеленский
Прямая речь: "Вчера [10 октября] стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель – это настоящий удар.
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Детали: Зеленский отметил, что в российском плену остаются еще много журналистов, общественных деятелей, руководителей общин и обычных людей, которые были захвачены во время оккупации.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
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- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
- 11 октября Офис генерального прокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения журналистки Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.
Напомним:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.