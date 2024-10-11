Український медіарух закликає встановити обставини загибелі журналістки Рощиної в полоні РФ

Українські медійники та журналісти закликають встановити обставини загибелі позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної та перевірити стан 29-ти українських журналістів, що наразі перебувають в полоні РФ. Медійний рух вважає, що загибель Рощиної була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства.

Джерело: заява Медіаруху

Дослівно: "Ми, журналісти та медійники, висловлюємо найглибші співчуття родині та колегам Вікторії Рощиної – молодої, сміливої та талановитої української журналістки, яка загинула в російському полоні. Їй було лише 27 років.

Реклама:

Знаючи, що Вікторія Рощина перебувала в ув’язненні більше року і що до російського полону вона була фізично здоровою, ми маємо всі підстави вважати, що її смерть була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні".

Деталі: Журналісти закликають колег з українських, закордонних та міжнародних медіа висвітлити цю трагедію, провести незалежні розслідування обставин смерті Рощиної.

А міжнародні організації "вжити невідкладних заходів для перевірки стану і захисту прав 29-ти цивільних українських журналістів, що наразі перебувають в полоні РФ".

РЕКЛАМА:

Зокрема, медіарух закликає Міжнародний Комітет Червоного Хреста виконувати свій мандат і регулярно відвідувати полонених, утримуваних РФ.

Дослівно: "Ми вважаємо, що наразі статут і діяльність МКЧХ не відповідає вимогам і обсягам колосальної гуманітарної кризи, спричиненої російської агресією. Ми закликаємо МКЧХ негайно організувати постійні місії з моніторингу в'язниць РФ, де утримуються українські журналісти".

Також підписанти закликають ООН створити незалежну комісію з розслідування смерті журналістки, а спецдоповідача ООН з питання свободи слова публічно прозвітувати щодо ситуації з українськими журналістами в російському полоні.

ОБСЄ – перевірити умови утримання українських журналістів на території РФ та призначити спеціальну місію під керівництвом представника з питань свободи ЗМІ для перевірки фактів, що стосуються незаконних затримань, убивств та переслідувань Росією українських журналістів.

ПАРЄ – провести термінові дебати з приводу системних порушень Росією прав журналістів, зокрема випадку вбивства Рощиної, і ініціювати спеціальну резолюцію, яка засуджує вбивство українських журналістів і закликає до санкцій проти посадовців РФ, відповідальних за ці злочини.

ПАРЄ також закликають призначити спецдоповідача для звіту про російські злочини проти українських журналістів.

Заява відкрита до підписання медійниками.

Також можна підтримати родину Вікторії Рощиної.

Довідка для перерахування коштів:

Картка для поповнення: 4149 4991 4394 6851

Одержувач: Рощин Володимир Михайлович

Рахунок: 26208888025983

IBAN: UA1730529900000262088880825983

Банк одержувача: АТ КБ "ПриватБанк", м.Київ, Україна

МФО: 305299

Призначення платежу: Благодійний внесок на підтримку родини Вікторії Рощиної

In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

Передісторія: