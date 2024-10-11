Украинское медиадвижение призывает установить обстоятельства гибели журналистки Рощиной в плену РФ
Украинские медийщики и журналисты призывают установить обстоятельства гибели внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной и проверить состояние 29-ти украинских журналистов, которые сейчас находятся в плену РФ. Медийное движение считает, что гибель Рощиной была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия.
Источник: заявление Медиадвижения
Дословно: "Мы, журналисты и медийщики, выражаем глубочайшие соболезнования семье и коллегам Виктории Рощиной - молодой, смелой и талантливой украинской журналистки, которая погибла в российском плену. Ей было всего 27 лет.
Зная, что Виктория Рощина находилась в заключении более года и что до российского плена она была физически здоровой, мы имеем все основания полагать, что ее смерть была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену".
Детали: Журналисты призывают коллег из украинских, зарубежных и международных медиа осветить эту трагедию, провести независимые расследования обстоятельств смерти Рощиной.
А международные организации "принять безотлагательные меры для проверки состояния и защиты прав 29-ти гражданских украинских журналистов, которые сейчас находятся в плену РФ".
В частности, медиадвижение призывает Международный Комитет Красного Креста выполнять свой мандат и регулярно посещать пленных, удерживаемых РФ.
Дословно: "Мы считаем, что сейчас устав и деятельность МККК не соответствует требованиям и объемам колоссального гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией. Мы призываем МККК немедленно организовать постоянные миссии по мониторингу тюрем РФ, где содержатся украинские журналисты".
Также подписанты призывают ООН создать независимую комиссию по расследованию смерти журналистки, а спецдокладчика ООН по вопросу свободы слова публично отчитаться о ситуации с украинскими журналистами в российском плену.
ОБСЕ - проверить условия содержания украинских журналистов на территории РФ и назначить специальную миссию под руководством представителя по вопросам свободы СМИ для проверки фактов, касающихся незаконных задержаний, убийств и преследований Россией украинских журналистов.
ПАСЕ - провести срочные дебаты по поводу системных нарушений Россией прав журналистов, в частности случая убийства Рощиной, и инициировать специальную резолюцию, осуждающую убийство украинских журналистов и призывающую к санкциям против должностных лиц РФ, ответственных за эти преступления.
ПАСЕ также призывают назначить спецдокладчика для отчета о российских преступлениях против украинских журналистов.
Заявление открыто к подписанию медийщиками.
Также можно поддержать семью Виктории Рощиной.
Справка для перечисления средств:
Карточка для пополнения: 4149 4991 4394 6851
Получатель: Рощин Владимир Михайлович
Счет: 26208888025983
IBAN: UA1730529900000262088880825983
Банк получателя: АО КБ "ПриватБанк", г. Киев, Украина
МФО: 305299
Назначение платежа: Благотворительный взнос в поддержку семьи Виктории Рощиной
In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, где она выполняла свою журналистскую работу, планируя осветить жизнь людей в условиях оккупации. По данным Министерства обороны РФ, ее смерть наступила 19 сентября 2024 года.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
- 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.