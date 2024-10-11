У Києві відбулась акція пам’яті загиблої в полоні РФ журналістки Рощиної
У Києві відбулась акція вшанування пам’яті загиблої у російському полоні позаштатної автори "Української правди" Вікторії Рощиної.
Джерело: Премія імені Георгія Ґонґадзе, кореспонденти УП з місця події
Деталі: У Києві на Майдані Незалежності зібралися колеги журналістки з "Громадського", "Суспільне". Було багато журналістів як іноземних, так і українських. Згадували Вікторію Рощину та роботу з нею.
"Читати і пам’ятати Віку" – цей заклик повторила більшість близьких і колег Рощиної на акції вшанування її пам’яті.
Крім того, Премія Георгія Ґонґадзе повідомила, що також хоче долучитись до заяви українських медійників, в якій йдеться, що смерть журналістки була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні.
In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.
Передісторія:
- Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території України, де вона виконувала свою журналістську роботу, плануючи висвітлити життя людей в умовах окупації. За даними Міністерства оборони РФ, її смерть настала 19 вересня 2024 року.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР кажуть, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.
- Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.
- 11 жовтня Офіс Генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.