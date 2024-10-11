У Києві відбулась акція пам’яті загиблої в полоні РФ журналістки Рощиної

У Києві відбулась акція вшанування пам’яті загиблої у російському полоні позаштатної автори "Української правди" Вікторії Рощиної.

Джерело: Премія імені Георгія Ґонґадзе, кореспонденти УП з місця події

Деталі: У Києві на Майдані Незалежності зібралися колеги журналістки з "Громадського", "Суспільне". Було багато журналістів як іноземних, так і українських. Згадували Вікторію Рощину та роботу з нею.

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"Читати і пам’ятати Віку" – цей заклик повторила більшість близьких і колег Рощиної на акції вшанування її пам’яті.

Крім того, Премія Георгія Ґонґадзе повідомила, що також хоче долучитись до заяви українських медійників, в якій йдеться, що смерть журналістки була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні.

Акція вшанування пам’яті Вікторії Рощиної. Усі фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе

Акція вшанування пам’яті Вікторії Рощиної.

Акція вшанування пам’яті Вікторії Рощиної.

In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

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Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

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