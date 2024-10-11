В Киеве состоялась акция памяти погибшей в плену РФ журналистки Рощиной
В Киеве состоялась акция памяти погибшей в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.
Источник: Премия имени Георгия Гонгадзе, корреспонденты УП с места события
Детали: В Киеве на Майдане Независимости собрались коллеги журналистки с "Общественного", "Суспільне". Было много журналистов как иностранных, так и украинских. Вспоминали Викторию Рощину и работу с ней.
"Читать и помнить Вику" - этот призыв повторило большинство близких и коллег Рощиной на акции чествования ее памяти.
Кроме того, Премия Георгия Гонгадзе сообщила, что также хочет присоединиться к заявлению украинских медийщиков, в котором говорится, что смерть журналистки была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену.
In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, где она выполняла свою журналистскую работу, планируя осветить жизнь людей в условиях оккупации. По данным Министерства обороны РФ, ее смерть наступила 19 сентября 2024 года.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.
- 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.
- Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.
- 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.