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В Киеве состоялась акция памяти погибшей в плену РФ журналистки Рощиной

Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 21:01
В Киеве состоялась акция памяти погибшей в плену РФ журналистки Рощиной
Акция памяти Виктории Рощиной. Все фото: Премия имени Георгия Гонгадзе

В Киеве состоялась акция памяти погибшей в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.

Источник: Премия имени Георгия Гонгадзе, корреспонденты УП с места события

Детали: В Киеве на Майдане Независимости собрались коллеги журналистки с "Общественного", "Суспільне". Было много журналистов как иностранных, так и украинских. Вспоминали Викторию Рощину и работу с ней.

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"Читать и помнить Вику" - этот призыв повторило большинство близких и коллег Рощиной на акции чествования ее памяти.

Кроме того, Премия Георгия Гонгадзе сообщила, что также хочет присоединиться к заявлению украинских медийщиков, в котором говорится, что смерть журналистки была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену.

 
Акция памяти Виктории Рощиной.
Все фото: Премия имени Георгия Гонгадзе
 
Акция памяти Виктории Рощиной.
 
Акция памяти Виктории Рощиной.

In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

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Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.  

Предыстория:

  • Рощина исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, где она выполняла свою журналистскую работу, планируя осветить жизнь людей в условиях оккупации. По данным Министерства обороны РФ, ее смерть наступила 19 сентября 2024 года.
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.  
  • Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки.  
  • 11 октября Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатной авторки "Украинской правды" Виктории Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.

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