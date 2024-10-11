В Киеве состоялась акция памяти погибшей в плену РФ журналистки Рощиной

В Киеве состоялась акция памяти погибшей в российском плену внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной.

Источник: Премия имени Георгия Гонгадзе, корреспонденты УП с места события

Детали: В Киеве на Майдане Независимости собрались коллеги журналистки с "Общественного", "Суспільне". Было много журналистов как иностранных, так и украинских. Вспоминали Викторию Рощину и работу с ней.

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"Читать и помнить Вику" - этот призыв повторило большинство близких и коллег Рощиной на акции чествования ее памяти.

Кроме того, Премия Георгия Гонгадзе сообщила, что также хочет присоединиться к заявлению украинских медийщиков, в котором говорится, что смерть журналистки была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену.

Акция памяти Виктории Рощиной. Все фото: Премия имени Георгия Гонгадзе

Акция памяти Виктории Рощиной.

Акция памяти Виктории Рощиной.

In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия

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